Релиз iOS 18.3 назвали ключевым для развития ИИ Apple

Впервые Apple включит функции ИИ по умолчанию на всех совместимых устройствах. Ранее для использования этих функций, которые были впервые представлены в iOS 18.1 и расширены в iOS 18.2, пользователям приходилось самим делать выбор.

Однако в iOS 18.3 есть и другие серьезное изменение: обновление временно отключает управляемые ИИ сводки уведомлений для новостей. Этот шаг был предпринят после споров вокруг «точности». Хотя Apple уверена в своих инструментах, компания решила приостановить работу этой функции.

Компания подчеркнула свою приверженность «ответственному ИИ», гарантируя, что функции будут протестированы и доработаны, прежде чем станут доступны.