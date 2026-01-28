Remax, Samsung, Hoco и Borofone возглавили рынок аксессуаров в России

За год россияне купили около 48,7 млн мобильных аксессуаров. Общий объем рынка составил примерно 35,8 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом количество проданных аксессуаров выросло более чем на 35%, а выручка увеличилась примерно на 8%.

Больше половины всех продаж пришлись на зарядные устройства. На втором месте — защитные стекла и пленки, которые заняли около 20% рынка в штуках. Чехлы для смартфонов обеспечили более 10% продаж. Остальные категории, такие как автомобильные держатели и подставки, занимают меньшую долю.