Ремонт гибкого Motorola Razr оказался дешевле, чем у конкурентного Galaxy Fold

Напомним, у Galaxy Fold замена гибкого дисплея стоит $599. Samsung, правда, недавно решила пойти на уступки пользователям и снизила цену до $149 для устройств, купленных до 31 декабря 2019 года. Что делать будущим покупателям Galaxy Fold, пока непонятно.

Как пишут СМИ, замена экрана у Motorola Razr обойдётся почти в два раза дешевле — в $299. Речь, конечно, идёт о повреждениях, которые не покрывает гарантия.

Стоит отметить, что цены самих смартфонов тоже различаются. Galaxy Fold продаётся по $1980 в США, а Razr должен будет стоить $1500.