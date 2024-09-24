Ремонт отдельной кнопки для фото и видео в iPhone 16 обойдется почти в цену самого смартфона

Однако, несмотря на намерение улучшить опыт съемки, нововведение вызвало разочарование у многих пользователей.

Помимо неудобного расположения кнопки, которое усложняет использование при съемке, ремонт этой детали оказался чрезвычайно дорогим.

Актуальные данные говорят о том, что кнопка состоит из девяти компонентов, что увеличивает вероятность поломки. В случае неисправности, ремонт обойдется в значительные суммы: $624 для iPhone 16 и $751 для iPhone 16 Pro.

Apple классифицирует такие повреждения как «другие поломки», что также влияет на высокую стоимость ремонта. Большинство проблем с кнопкой требуют замены всего устройства, а не отдельных компонентов.

Отметим, что хоть изначально кнопка задумывалась как улучшение для фото- и видеосъемки, ее реализация оказалась сложной и неудобной для пользователей, что делает это новшество одним из самых спорных в новой линейке iPhone.