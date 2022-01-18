Ремонт разбитого экрана в новом смартфоне Honor обойдётся в 60 тысяч рублей

Как пишут китайские СМИ, Honor объявила стоимость ремонта Honor Magic V на своём официальном сайте. Льготная цена замены внутреннего экрана смартфона составляет 3579 юаней (около 43 тысяч рублей. А вот полная стоимость составляет 5079 юаней (больше 61 тысячи рублей). Заменить внешний экран можно будет за 979 юаней (около 12 тысяч рублей). Ремонт внутреннего и внешнего экрана вместе обойдётся в 4558 юаней (около 55 тысяч рублей). Таким образом починка Honor Magic V стоит даже больше, чем целый флагманский смартфон.