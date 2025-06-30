Ремонтник назвал самый надёжный iPhone и перечислил слабые места современных моделей

Кроме механических повреждений, нередко встречаются и программные сбои, особенно у моделей, начиная с iPhone 13. В большинстве случаев они не требуют вмешательства мастера. Например, при потухшем экране помогает комбинация экстренной перезагрузки: нужно поочерёдно нажимать кнопки регулировки громкости и удерживать боковую кнопку в течение 20−30 секунд.

Одной из самых проблемных новинок в конструкции стал так называемый «бутерброд» — двухъярусная плата. При падении она может сместиться, что влечёт за собой отключение звука, потерю связи Wi-Fi или Bluetooth, а иногда и полную неработоспособность устройства.

Отдельная проблема последних моделей — аккумуляторы, срок службы которых редко превышает два года. В старых моделях батарею обычно меняли не раньше, чем через три года. Быстрый износ не всегда сопровождается перегревом, но возможен при частой видеосъёмке или попадании влаги.

Несмотря на всё это, у новых iPhone есть и стабильные элементы. Например, система Face ID работает надёжно, если не подвергать телефон ударам или воде. Также исправно функционируют динамики и разъёмы — при условии регулярной чистки.

Чтобы минимизировать риск поломок, специалист рекомендует использовать защитные чехлы, не вскрывать устройство самостоятельно и регулярно чистить разъёмы. Также важно следить за свободной памятью. Необходимо иметь минимум 20ГБ свободных, чтобы избежать сбои в системе.