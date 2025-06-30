Ремонтник назвал самый надёжный iPhone и перечислил слабые места современных моделей

Ремонтник назвал самый надёжный iPhone и перечислил слабые места современных моделейСильные и слабые стороны последних моделей
Как показывает практика, большая часть обращений в сервис связана с повреждением экрана или задней панели. Несмотря на то, что OLED-дисплеи, установленные начиная с iPhone 12, выглядят эффектнее, они оказались более хрупкими в сравнении с экранами более ранних моделей.
Всё бьётся — 11-й, 12-й, 15-й ломаются одинаково, если мы говорим об экране и задней панели. Последним надёжным в этом отношении iPhone, на мой взгляд, был 7-й.
Кроме механических повреждений, нередко встречаются и программные сбои, особенно у моделей, начиная с iPhone 13. В большинстве случаев они не требуют вмешательства мастера. Например, при потухшем экране помогает комбинация экстренной перезагрузки: нужно поочерёдно нажимать кнопки регулировки громкости и удерживать боковую кнопку в течение 20−30 секунд.
Одной из самых проблемных новинок в конструкции стал так называемый «бутерброд» — двухъярусная плата. При падении она может сместиться, что влечёт за собой отключение звука, потерю связи Wi-Fi или Bluetooth, а иногда и полную неработоспособность устройства.
Отдельная проблема последних моделей — аккумуляторы, срок службы которых редко превышает два года. В старых моделях батарею обычно меняли не раньше, чем через три года. Быстрый износ не всегда сопровождается перегревом, но возможен при частой видеосъёмке или попадании влаги.
Несмотря на всё это, у новых iPhone есть и стабильные элементы. Например, система Face ID работает надёжно, если не подвергать телефон ударам или воде. Также исправно функционируют динамики и разъёмы — при условии регулярной чистки.
Чтобы минимизировать риск поломок, специалист рекомендует использовать защитные чехлы, не вскрывать устройство самостоятельно и регулярно чистить разъёмы. Также важно следить за свободной памятью. Необходимо иметь минимум 20ГБ свободных, чтобы избежать сбои в системе.