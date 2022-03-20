Рендеры: iPhone 14 Pro в золотом цвете и без «чёлки»

На рендерах iPhone 14 Pro представлен в золотом цвете. Судя по инсайдерским данным, в этом году Apple заменит «чёлку» для фронтальной камеры на вырез в форме таблетки. Это может показаться кому-то более симпатичным.

Остальное в дизайне почти не поменяется. Экран диагональю 6,1 дюйма получит тонкие симметричные рамки. Модуль основной камеры будет состоять из трёх объективов, вспышки и датчика Lidar.