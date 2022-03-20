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Рендеры: iPhone 14 Pro в золотом цвете и без «чёлки»Будет просто овальный вырез в экране
Ресурс Pigtou совместно с инсайдером Дэвидом Ковальски (David Kowalski) создал рендеры грядущего iPhone 14 Pro. В России мы его можем и не увидеть на полках магазинов, тем не менее посмотреть на это интересно.
На рендерах iPhone 14 Pro представлен в золотом цвете. Судя по инсайдерским данным, в этом году Apple заменит «чёлку» для фронтальной камеры на вырез в форме таблетки. Это может показаться кому-то более симпатичным.
Остальное в дизайне почти не поменяется. Экран диагональю 6,1 дюйма получит тонкие симметричные рамки. Модуль основной камеры будет состоять из трёх объективов, вспышки и датчика Lidar.
На левой боковой грани будут кнопки громкости, переключатель беззвучного режима и слот для SIM-карты, а на правой стороне будет кнопка питания. Внизу есть порт для зарядки, отверстия для динамиков.