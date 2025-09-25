Рентген выявил скрытые и опасные дефекты дешевых аккумуляторов

Результаты показали, что среди батарей низкой стоимости и подделок почти 8% имели дефект «отвисшего отрицательного анода», который увеличивает риск короткого замыкания и возгорания. У некоторых поддельных брендов этот показатель достигал 12−15%. Брендовые батареи Samsung, Panasonic и Murata подобных проблем не имели.

Кроме того, у дешевых батарей была плохая внутренняя сборка, с неправильным выравниванием слоев, что также повышает риск короткого замыкания и ухудшает работу устройства. Многие поддельные батареи заявляли ёмкость до 9 900 мА·ч, тогда как настоящие батареи 18 650 имеют около 3 000−3 450 мА·ч, а реальные тесты показали у подделок менее 1 300 мА·ч.

Хотя наличие дефектов не гарантирует возгорание, совокупность проблем с батареей, удар или перегрев могут привести к опасным ситуациям, говорят эксперты.