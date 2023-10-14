Решение Apple проблемы перегрева iPhone 15 помогло не всем

Решение Apple проблемы перегрева iPhone 15 помогло не всемПоказывает опрос
После недавнего выпуска iPhone 15 Pro пользователи стали сообщать о проблемах с перегревом нового устройства, особенно при выполнении таких задач, как просмотр веб-страниц. Хоть компания и выпустила обновление, которое должно было исправить проблему, опрос 9to5Mac показал, что помог он не всем.
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Apple после критики все же признала, что необычно высокие температуры в моделях iPhone 15 были вызваны программной ошибкой в iOS 17. В ответ на это компания выпустила обновление iOS 17.0.3, которое, по ее словам, устранило проблему.
Это обновление доступно уже некоторое время, и опыт пользователей в отношении перегрева различается. Хотя тепловизионные тесты показывают, что после обновления iPhone нагревается меньше, некоторые пользователи по-прежнему жалуются, что iPhone 15 Pro нагревается сильнее, чем его предшественники, особенно при работе с камерой или во время зарядки.