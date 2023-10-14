Решение Apple проблемы перегрева iPhone 15 помогло не всем

Apple после критики все же признала, что необычно высокие температуры в моделях iPhone 15 были вызваны программной ошибкой в iOS 17. В ответ на это компания выпустила обновление iOS 17.0.3, которое, по ее словам, устранило проблему.

Это обновление доступно уже некоторое время, и опыт пользователей в отношении перегрева различается. Хотя тепловизионные тесты показывают, что после обновления iPhone нагревается меньше, некоторые пользователи по-прежнему жалуются, что iPhone 15 Pro нагревается сильнее, чем его предшественники, особенно при работе с камерой или во время зарядки.