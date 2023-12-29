Решили починить камеру вашего Pixel 8? Готовьтесь раскошелиться, это дорого

Конечно, Pixel 8 может похвастаться более плавным дисплеем с частотой 120 Гц и более ярким экраном, но стоит ли платить за это, когда у вас сломается камера? Такое резкое повышение цен говорит о том, что Google, возможно, «отдает предпочтение передовым технологиям перед доступностью», отмечают СМИ. Такой шаг вызвал у некоторых недоумение, особенно учитывая недавнюю приверженность Google принципам устойчивого развития и семилетнюю доступность запасных частей.

Если одни могут оценить обновленные характеристики, то другие могут почувствовать себя обделенными ремонтом, что может подтолкнуть их к более дешевым альтернативам. Так что, владельцы Pixel, будьте осторожны. Следующее случайное падение может обернуться для вас крупным счетом за ремонт.