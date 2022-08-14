Решили взять Samsung Galaxy A13 ребёнку? Вот как этот смартфон тянет игры

Решили взять Samsung Galaxy A13 ребёнку? Вот как этот смартфон тянет игрыСмартфон проверили в самых популярных проектах
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, как себя показывает в современных мобильных играх бюджетный A13 от Samsung. Оснащён этот смартфон процессором Exynos 850 (в AnTuTu - 101 тысяча баллов). Также эксперт взял смартфон с комплектацией памяти 4/64 ГБ.
Первой игрой стала Call of Duty. С ней проблем не было вообще, играть было комфортно.
GTA San Andreas запускалась на средних (стандартных) настройках графики. Она тоже в целом шла плавно.
Далее эксперт запустил UFC. Шла она также хорошо.
Получилось поиграть и в Real Racing 3. Она шла не очень плавно, но терпимо. Частота кадров была при этом в процессе игры примерно на уровне 25 к/с.
В World of Tanks графика по умолчанию - довольно «мыльная». Но это не мешает в неё играть и даже выигрывать.
PUBG Mobile идёт вполне нормально, хоть и только с низким и низко-средним пресетом.
Следующей игрой была Angry Shark. Это очень нетребовательная по сравнению с остальными игрушка, поэтому идёт она идеально.
В Need for Speed играть и выигрывать также вполне комфортно. Subway Surfers запускается только вертикально, и с ней нет никаких проблем на А13.
Последним проектом был Standoff 2. В ней не чувствовалось суперплавности, да и в целом она шла немного заторможенно.
Вывод
Вообще игры на A13 идут не идеально. Бывает, что они немного тормозят или же запускаются изначально с плохой графикой. Но если вы всё же приобрели этот аппарат и хотите на нём поиграть, то сделать у вас это всё-таки получится. Причём за счёт большого экрана проходить игры будет очень удобно.