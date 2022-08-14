Решили взять Samsung Galaxy A13 ребёнку? Вот как этот смартфон тянет игры

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, как себя показывает в современных мобильных играх бюджетный A13 от Samsung. Оснащён этот смартфон процессором Exynos 850 (в AnTuTu - 101 тысяча баллов). Также эксперт взял смартфон с комплектацией памяти 4/64 ГБ.

Первой игрой стала Call of Duty. С ней проблем не было вообще, играть было комфортно.

GTA San Andreas запускалась на средних (стандартных) настройках графики. Она тоже в целом шла плавно.

Далее эксперт запустил UFC. Шла она также хорошо.

Получилось поиграть и в Real Racing 3. Она шла не очень плавно, но терпимо. Частота кадров была при этом в процессе игры примерно на уровне 25 к/с.