Революционный Xiaomi Mi Mix Alpha показался на «живых» фото

Однако вопрос об удобстве использования остаётся открытым: смартфон, очевидно, скользкий.

Первые отзывы на Mi Mix Alpha мы, скорее всего, не увидим до следующего года. Сначала Xiaomi обещала начать продажи ограниченной партии устройства в конце декабря, но потом заявила о переносе выхода новинки. Когда именно и сколько смартфонов поступит в продажу, пока неясно.