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Революционный Xiaomi Mi Mix Alpha показался на «живых» фото
Но когда он наконец поступит в продажу, непонятно
В сентябре Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, занимающим «180,6% передней панели». Купить и оценить, каков столь экстравагантный аппарат в использовании, пока нельзя. Поэтому остаётся только смотреть фотографии.
Как написал, сетевой информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), снимки смартфона ему кто-то прислал. Блогер отметил, что устройство выглядит очень красиво. С ним сложно поспорить.
Однако вопрос об удобстве использования остаётся открытым: смартфон, очевидно, скользкий.
Первые отзывы на Mi Mix Alpha мы, скорее всего, не увидим до следующего года. Сначала Xiaomi обещала начать продажи ограниченной партии устройства в конце декабря, но потом заявила о переносе выхода новинки. Когда именно и сколько смартфонов поступит в продажу, пока неясно.