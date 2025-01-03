Режиссер фильма «Wicked» использовал VR-шлем Apple Vision Pro при работе над ним

Чу отметил, что Vision Pro позволяет ему просматривать отснятый материал на экране большего размера, чем в специальном зале, даже из своего дома. Он мог увеличивать масштаб и вносить правки, выделяя пальцами детали, над которыми нужно поработать. Пространственные функции гарнитуры, такие как открытие нескольких окон и размещение их в реальном окружении, «облегчили этот процесс».

Wicked будет доступен в 3D для владельцев Vision Pro, кстати говоря.