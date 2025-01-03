Режиссер фильма «Wicked» использовал VR-шлем Apple Vision Pro при работе над ним

Опубликовано 03 января 2025, 19:531 мин.
Режиссер фильма «Wicked» использовал VR-шлем Apple Vision Pro при работе над нимВ постпродакшене
Джон М. Чу, режиссер фильма «Wicked», использовал гарнитуру Apple Vision Pro во время постпроизводства фильма. Режиссер нашел ее «полезной» для просмотра визуальных эффектов на огромном виртуальном экране во время совместной работы со своей командой по всему миру, пишут СМИ.
Чу отметил, что Vision Pro позволяет ему просматривать отснятый материал на экране большего размера, чем в специальном зале, даже из своего дома. Он мог увеличивать масштаб и вносить правки, выделяя пальцами детали, над которыми нужно поработать. Пространственные функции гарнитуры, такие как открытие нескольких окон и размещение их в реальном окружении, «облегчили этот процесс».
Wicked будет доступен в 3D для владельцев Vision Pro, кстати говоря.