Режиссер "Индианы Джонса" снял клип на iPhone

При этом Спилберг впервые выступил режиссером музыкального клипа, в этом ему помогала его жена Кейт Кэпшоу, которая работала продюсером и арт-директором клипа. Они работали вместе, чтобы помочь Маркусу Мамфорду, который был известен как солист группы Mumford & Sons, выпустить свою первую сольную песню.

Однако, хотя некоторые могут ожидать голливудского уровня производства от музыкального клипа, снятого Спилбергом, все обстоит совсем наоборот. Спилберг решил снять весь клип одним дублем, держа iPhone в руках и перемещаясь по спортзалу средней школы, сидя на стуле с колесиками.

Неизвестно, какую модель iPhone использовал Спилберг.