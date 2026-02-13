«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь»: Huawei выпустит широкий смартфон

У компании есть широкий смартфон — Pura X. В прошлом году он привлек внимание нестандартным соотношением сторон экрана. 16:10 в разложенном виде.

Видимо, модель была успешна и теперь Huawei разрабатывает не только следующее поколение — Pura X2 —, но и новую модель, которая не будет сгибаться. Сообщается, что дисплей новинки уже проходит тестирование.

Выход смартфона предварительно запланирован на период с октября по декабрь этого года.