Роняйте Samsung Galaxy S25 Ultra хоть с 2 метров. Gorilla Armor 2 защитит экран

Опубликовано 23 января 2025, 15:441 мин.
Роняйте Samsung Galaxy S25 Ultra хоть с 2 метров. Gorilla Armor 2 защитит экранУстойчивость к царапинам и антибликовое стекло
Экран Samsung Galaxy S25 Ultra выдержит падение с 2,2 метров. Samsung объявила, что смартфон Galaxy S25 Ultra оснастили Corning Gorilla Armor 2 — стеклокерамическим материалом, разработанным специально для смартфонов. Это новое стекло устойчиво к царапинам и уменьшает отражения.
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Gorilla Armor 2 в лабораторных испытаниях выдерживало падения с высоты до 2,2 метра на бетонные поверхности, в то время как другие материалы разбивались при падении с высоты всего одного метра. Кроме того, оно в четыре раза более устойчиво к царапинам, чем «аналогичное стекло» с антибликовым покрытием.
Gorilla Armor — это новое защитное стекло, разработанное компанией Corning в сотрудничестве с Samsung, которое было представлено вместе с моделью Galaxy S24 Ultra. Оно предлагает ряд улучшений по сравнению с предыдущими версиями Gorilla Glass.