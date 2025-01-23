Роняйте Samsung Galaxy S25 Ultra хоть с 2 метров. Gorilla Armor 2 защитит экран

Gorilla Armor 2 в лабораторных испытаниях выдерживало падения с высоты до 2,2 метра на бетонные поверхности, в то время как другие материалы разбивались при падении с высоты всего одного метра. Кроме того, оно в четыре раза более устойчиво к царапинам, чем «аналогичное стекло» с антибликовым покрытием.

Gorilla Armor — это новое защитное стекло, разработанное компанией Corning в сотрудничестве с Samsung, которое было представлено вместе с моделью Galaxy S24 Ultra. Оно предлагает ряд улучшений по сравнению с предыдущими версиями Gorilla Glass.