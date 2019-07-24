Росгвардия рассказала, что ей запрещено пользоваться смартфонами во время службы

Да и, в принципе, любыми устройствами с возможностью выхода в интернет и определения местоположения пользователя. Вероятно для того, чтобы никто не мог легко отслеживать служащих Росгвардии.

Призывники сдают гаджеты командиру, это фиксируется в специальной книге. В личное, свободное от службы время гвардейцам разрешается забрать смартфоны обратно. Обычными же сотовыми телефонами без выхода в интернет Росгвардии пользоваться разрешено, когда угодно.

Недавно стало известно, что бойцы Росгвардии имеют право изымать у задержанных ими людей смартфоны в качестве вещественных доказательств. Также росгвардейцы не обязаны представляться.