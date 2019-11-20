Российская Caviar представила три самых дорогих смартфона в истории
Первый смартфон в линейке называется Solarius Green Flash Full Gold. Его корпус состоит из золота 750 пробы. На задней панели расположены механические нефритовые часы с изумрудами. Минимальная стоимость такой модели iPhone 11 Pro (с 64 ГБ) составляет $108 200 (почти 6 900 000 рублей).
Caviar
Второе устройство Solarius Eclipse Full Gold тоже изготовлено из золота 750 пробы. Вместо нефрита в часах на задней панели у него применяется композитный чёрный оникс. Цена — от $117 600 до $118 780 (около 7,5 млн рублей).
Caviar
И наконец третий смартфон — Solarius Zenith Full Gold — самый дорогой в коллекции. Состоит из золота 750 пробы и жёлтых бриллиантов. Стоимость его равна $125 440 (около 8 млн рублей) за 64 ГБ и $126 620 — за 512 ГБ.
Всего Caviar выпустит по 19 экземпляров каждой модели.
Caviar