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Сегодня 17:32

Российская Caviar представила три самых дорогих смартфона в истории

Это, конечно, особые версии iPhone
Российская компания Caviar прославилась своими люксовыми версиями различных устройств. Она не раз удивляла пользователей ценами на изделия, но на этот раз, похоже, превзошла саму себя. Caviar показала модели iPhone линейки Solarius Full Gold, самая дорогая из которых стоит почти восемь млн рублей.

Первый смартфон в линейке называется Solarius Green Flash Full Gold. Его корпус состоит из золота 750 пробы. На задней панели расположены механические нефритовые часы с изумрудами. Минимальная стоимость такой модели iPhone 11 Pro (с 64 ГБ) составляет $108 200 (почти 6 900 000 рублей).

Caviar

Второе устройство Solarius Eclipse Full Gold тоже изготовлено из золота 750 пробы. Вместо нефрита в часах на задней панели у него применяется композитный чёрный оникс. Цена — от $117 600 до $118 780 (около 7,5 млн рублей).

Caviar

И наконец третий смартфон — Solarius Zenith Full Gold — самый дорогой в коллекции. Состоит из золота 750 пробы и жёлтых бриллиантов. Стоимость его равна $125 440 (около 8 млн рублей) за 64 ГБ и $126 620 — за 512 ГБ.

Всего Caviar выпустит по 19 экземпляров каждой модели.

Caviar