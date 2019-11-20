Российская Caviar представила три самых дорогих смартфона в истории

Российская компания Caviar прославилась своими люксовыми версиями различных устройств. Она не раз удивляла пользователей ценами на изделия, но на этот раз, похоже, превзошла саму себя. Caviar показала модели iPhone линейки Solarius Full Gold, самая дорогая из которых стоит почти восемь млн рублей.