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Сегодня в 15:07

Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Выпущено три модели
Российская компания Caviar, известная своими люксовыми версиями различных смартфонов, представила «космический подарок друзьям и партнёрам из Китая». Это коллекция Space Trek на основе смартфонов Huawei Mate 40 Pro.
Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

В коллекции представлено три модели. Первая называется «Лунная принцесса». На корпусе смартфона изображена богиня Луны, имеются рамки с двойным золотым покрытием. Всего будет выпущено 88 экземпляров такого Huawei Mate 40 Pro. Стоит он 419 тысяч рублей.

Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Caviar

Чуть дороже модель «Ян Ливей». На ней изображена фигура китайского космонавта с этим именем. Данный смартфон выйдет в 66 экземплярах.

Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Caviar

Самая дорогая модель в коллекции — «Бог Огня». Китай запускал в космос марсоход «Чжужун», который получил имя древнего бога огня. В честь этого и сделан смартфон. В корпусе устройства есть даже фрагмент метеорита, упавшего с Марса (по крайней мере так заявляют в Caviar). Таких смартфонов будет выпущено восемь экземпляров. Стоит он 1 795 000 рублей.

Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Caviar