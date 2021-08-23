Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Самая дорогая модель в коллекции — «Бог Огня». Китай запускал в космос марсоход «Чжужун», который получил имя древнего бога огня. В честь этого и сделан смартфон. В корпусе устройства есть даже фрагмент метеорита, упавшего с Марса (по крайней мере так заявляют в Caviar). Таких смартфонов будет выпущено восемь экземпляров. Стоит он 1 795 000 рублей.