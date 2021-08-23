Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программе

Российская компания посвятила люксовые смартфоны Huawei китайской космической программеВыпущено три модели
В коллекции представлено три модели. Первая называется «Лунная принцесса». На корпусе смартфона изображена богиня Луны, имеются рамки с двойным золотым покрытием. Всего будет выпущено 88 экземпляров такого Huawei Mate 40 Pro. Стоит он 419 тысяч рублей.
Caviar
Чуть дороже модель «Ян Ливей». На ней изображена фигура китайского космонавта с этим именем. Данный смартфон выйдет в 66 экземплярах.
Caviar
Самая дорогая модель в коллекции — «Бог Огня». Китай запускал в космос марсоход «Чжужун», который получил имя древнего бога огня. В честь этого и сделан смартфон. В корпусе устройства есть даже фрагмент метеорита, упавшего с Марса (по крайней мере так заявляют в Caviar). Таких смартфонов будет выпущено восемь экземпляров. Стоит он 1 795 000 рублей.
Caviar