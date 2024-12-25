Опубликовано 25 декабря 2024, 22:261 мин.
Российская реклама переключилась на Android — iPhone потерял популярностьВ российской рекламе
iPhone теряет свое место в российской рекламе, пишет Коммерсантъ. За последние три года маркетинговые кампании на телевидении, билбордах и в Интернете сместились в сторону Samsung и других устройств на базе Android.
Продукция Apple больше не является предпочтительным выбором рекламодателей из-за снижения продаж, блокировки функций в России и отсутствия поддержки Apple для местных рекламодателей.
Российские рекламодатели, включая операторов связи и ритейлеров, теперь ориентируются на нейтральные или Android-ориентированные сообщения.
Apple прекратила официальные поставки в Россию после начала СВО. Кроме того, компания больше не предоставляет бесплатные iPhone для рекламных акций, как раньше.
Аналитики же уверены — сокращение присутствия Apple в России повлияет на продажи, но не на узнаваемость бренда.