Продукция Apple больше не является предпочтительным выбором рекламодателей из-за снижения продаж, блокировки функций в России и отсутствия поддержки Apple для местных рекламодателей.

Российские рекламодатели, включая операторов связи и ритейлеров, теперь ориентируются на нейтральные или Android-ориентированные сообщения.

Apple прекратила официальные поставки в Россию после начала СВО. Кроме того, компания больше не предоставляет бесплатные iPhone для рекламных акций, как раньше.

Аналитики же уверены — сокращение присутствия Apple в России повлияет на продажи, но не на узнаваемость бренда.