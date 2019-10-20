Российские банки обяжут проверять номера и смартфоны клиентов

Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Идентификация, по его словам, будет проводиться с использованием единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС), средства на создание которой хотят брать с банков.

Все эти проверки нужны для борьбы с мошенничеством, при котором используются проданные на чёрном рынке SIM-карты. Как сообщают эксперты, каждая десятая SIM-карта оформляется на поддельные документы. Также в ходу способ мошенничества, основанный на практике операторов блокировать и передавать другим абонентам неиспользуемые долгое время номера. Кроме того, в правительстве считают, что проверка позволит защитить от коллекторов людей, которым продали SIM-карту должника.

Стоит отметить, что «Билайн» и Tele2 выступили против инициативы.