Российские цены камерофонов Tecno Camon 30 утекли в сеть до премьеры

От 20 до 50 тысяч

Transsion Holdings представила на MWC 2024 новую линейку смартфонов Camon 30, ориентированную на любителей мобильной фотографии. Серия включает модели Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro. Стали известны цены на эти модели, ими делится ресурс mobiltelefon.ru.