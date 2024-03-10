Российские цены камерофонов Tecno Camon 30 утекли в сеть до премьеры

Российские цены камерофонов Tecno Camon 30 утекли в сеть до премьерыОт 20 до 50 тысяч
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Tecno Camon 30.
6,78" AMOLED-дисплей Full HD+ (120 Гц)
Чипсет MediaTek Helio G99
Тройная камера: 50 Мп (OIS) + 2 Мп + 0,08 Мп
50-Мп фронтальная камера с автофокусом
Сканер отпечатков пальцев в экране
Аккумулятор 5000 мАч с 70-Вт зарядкой
12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти
Цена: 24 990 рублей
Tecno Camon 30 5G.
Те же характеристики, что и Camon 30, за исключением: чипсет MediaTek Dimensity 7020 (930)
Доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти - 29 990 рублей, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти - 32 990 рублей
Tecno Camon 30 Pro.
6,78" AMOLED-дисплей Full HD+ (144 Гц)
Чипсет MediaTek Dimensity 8200
Улучшенная камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (глубина)
Цена: 44 990 рублей за вариант 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти
Tecno Camon 30 Premier.
6,77" AMOLED-дисплей 2K (120 Гц)
Чипсет MediaTek Dimensity 8200
Камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп (широкоугольный) + 50 Мп (телеобъектив 3x)
Цена: 55 990 рублей за вариант 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти