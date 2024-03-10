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Опубликовано 10 марта 2024, 21:00
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Российские цены камерофонов Tecno Camon 30 утекли в сеть до премьеры

От 20 до 50 тысяч
Transsion Holdings представила на MWC 2024 новую линейку смартфонов Camon 30, ориентированную на любителей мобильной фотографии. Серия включает модели Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro. Стали известны цены на эти модели, ими делится ресурс mobiltelefon.ru.
Российские цены камерофонов Tecno Camon 30 утекли в сеть до премьеры

© Tecno

Tecno Camon 30.

6,78" AMOLED-дисплей Full HD+ (120 Гц)

Чипсет MediaTek Helio G99

Тройная камера: 50 Мп (OIS) + 2 Мп + 0,08 Мп

50-Мп фронтальная камера с автофокусом

Сканер отпечатков пальцев в экране

Аккумулятор 5000 мАч с 70-Вт зарядкой

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти

Цена: 24 990 рублей

Tecno Camon 30 5G.

Те же характеристики, что и Camon 30, за исключением: чипсет MediaTek Dimensity 7020 (930)

Доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти - 29 990 рублей, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти - 32 990 рублей

Tecno Camon 30 Pro.

6,78" AMOLED-дисплей Full HD+ (144 Гц)

Чипсет MediaTek Dimensity 8200

Улучшенная камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (глубина)

Цена: 44 990 рублей за вариант 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти

Tecno Camon 30 Premier.

6,77" AMOLED-дисплей 2K (120 Гц)

Чипсет MediaTek Dimensity 8200

Камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп (широкоугольный) + 50 Мп (телеобъектив 3x)

Цена: 55 990 рублей за вариант 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти

Источник:mobiltelefon.ru
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Tecno
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