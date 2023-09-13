Российские цены на смартфоны серии iPhone 15 составят от 120 до 280 тыс рублей

Новые модели получили измененный дизайн — теперь вырез Dynamic Island есть и у iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Дисплей стал ярче — 2 тыс нит, диагонали экрана при этом остались такими же — 6,1 и 6,7 дюйма. В iPhone 15 и 15 Plus поставили процессор от предыдущей модели — A16 Bionic и 48-мегапиксельную камеру. Она теперь может снимать с двухкратным оптическим зумом. Увеличилась и емкость встроенного аккумулятора. Цена — от $799 и $899 соответственно.

iPhone 15 Pro и Pro Max получили больше нововведений:

Изменился материал корпуса , из которого сделано устройство — теперь модели выполнены из титана.

Рычажок переключения в беззвучный режим убрали — на его месте располагается кнопка, которую можно настроить.

Еще одним нововведением стал процессор A17 Pro.

В моделях Pro и Pro Max поставили разные камеры: первая модель может фотографировать с трехкратным оптическим зумом, вторая — с пятикратным.

Цена — от $999 и $1199 соответственно.

Все смартфоны перевели на разъем USB Type C.

Но это все равно не тот «смартфон» для богатых, на который многие надеялись: «ниша смартфонов «для знаменитостей и богачей» осталась не занятой», – отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов

При этом новые флагманы Apple появятся в России в один день со стартом мировых продаж — 22 сентября, пишет издание.