Российские цены на смартфоны серии iPhone 15 составят от 120 до 280 тыс рублей

Российские цены на смартфоны серии iPhone 15 составят от 120 до 280 тыс рублейИ появятся они одновременно с остальным миром
Apple наконец представила новые iPhone 15, Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. В России они появятся одновременно с остальным миром, пишут «Известия», но вот цена может некоторых расстроить.
Новые модели получили измененный дизайн — теперь вырез Dynamic Island есть и у iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Дисплей стал ярче — 2 тыс нит, диагонали экрана при этом остались такими же — 6,1 и 6,7 дюйма. В iPhone 15 и 15 Plus поставили процессор от предыдущей модели — A16 Bionic и 48-мегапиксельную камеру. Она теперь может снимать с двухкратным оптическим зумом. Увеличилась и емкость встроенного аккумулятора. Цена — от $799 и $899 соответственно.
iPhone 15 Pro и Pro Max получили больше нововведений:
Изменился материал корпуса, из которого сделано устройство — теперь модели выполнены из титана.
Рычажок переключения в беззвучный режим убрали — на его месте располагается кнопка, которую можно настроить.
Еще одним нововведением стал процессор A17 Pro.
В моделях Pro и Pro Max поставили разные камеры: первая модель может фотографировать с трехкратным оптическим зумом, вторая — с пятикратным.
Цена — от $999 и $1199 соответственно.
Все смартфоны перевели на разъем USB Type C.
Но это все равно не тот «смартфон» для богатых, на который многие надеялись: «ниша смартфонов «для знаменитостей и богачей» осталась не занятой», – отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов
При этом новые флагманы Apple появятся в России в один день со стартом мировых продаж — 22 сентября, пишет издание.
В самый первый день стоимость новинок достигнет 400 тыс. рублей, на второй-третий день цена опустится до 250 тыс., далее она снизится до 180 тыс. – 200 тыс., а потом спрос стабилизируется
«Официальная» цена на iPhone 15 в России начнется от 120 тыс. рублей за самую младшую версию смартфона, и 280 тыс. рублей за iPhone 15 Pro Max емкостью 1 ТБ, сообщает собеседник издания в сотовом операторе (в каком – не уточняется).