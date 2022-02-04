Российские цены смартфонов Samsung S22, S22+ и S22 Ultra утекли в сеть до анонса

Как пишет портал Mobiltelefon.ru со ссылкой на свои источники, приём предзаказов будет проводиться с 9 февраля по 11 марта. Розничные продажи начнутся 12 марта. Сообщается, что цены будут начинаться с 79 990 рублей. Старшая модель линейки Galaxy S22 Ultra 12/512 ГБ будет стоить 139 990 рублей.

Все цены представлены на скриншотах ниже. Отмечается, что стоимость младших версий вырастет на 5000 рублей. ​​Модель Ultra подорожает максимум на 15 000 рублей. Эта информация не подтверждена, поэтому следует отнестись к ней со скепсисом.