Российские цены смартфонов Samsung S22, S22+ и S22 Ultra утекли в сеть до анонса

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Российские цены смартфонов Samsung S22, S22+ и S22 Ultra утекли в сеть до анонсаИнформация не подтверждена
Уже 9 февраля состоится презентация новой линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22. В сети однако уже опубликовали цены устройств.
Как пишет портал Mobiltelefon.ru со ссылкой на свои источники, приём предзаказов будет проводиться с 9 февраля по 11 марта. Розничные продажи начнутся 12 марта. Сообщается, что цены будут начинаться с 79 990 рублей. Старшая модель линейки Galaxy S22 Ultra 12/512 ГБ будет стоить 139 990 рублей.
Все цены представлены на скриншотах ниже. Отмечается, что стоимость младших версий вырастет на 5000 рублей. Модель Ultra подорожает максимум на 15 000 рублей. Эта информация не подтверждена, поэтому следует отнестись к ней со скепсисом.
Источник: Mobiltelefon