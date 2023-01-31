Российские цены смартфонов среднего класса Realme 10 Pro и 10 Pro+ утекли в сеть до анонса

16:15, 31 января 2023
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Российские цены смартфонов среднего класса Realme 10 Pro и 10 Pro+ утекли в сеть до анонсаПрезентация 7 февраля
Ранее Realme пообещала 7 февраля запустить в России смартфоны Realme 10 Pro и Pro+. Однако цены на новинки стали известны уже сейчас.
Фото: Realme
Так, Realme 10 Pro 8+128 ГБ без скидки будет стоить 27 999 рублей, а со скидкой — 24 999 рублей. Ниже перечислены цены на осталльные версии:
- Realme 10 Pro 8+256 ГБ — 30 999 без скидки, 27 999 рублей со скидкой;
- Realme 10 Pro+ 8+128 ГБ — 35 999 без скидки, 32 999 рублей со скидкой;
- Realme 10 Pro+ 12+256 ГБ — 39 999 без скидки, 36 999 рублей со скидкой.