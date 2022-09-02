Российские чиновники остались без смартфонов с отечественными системой и приложениями

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Российские чиновники остались без смартфонов с отечественными системой и приложениямиВласти не могут закупить нужные комплектующие
Минцифры РФ отказывается от более чем 7 млрд рублей, которые выделяли для перевода чиновников на смартфоны с российскими операционной системой и разработанными для неё приложениями.Об этом сообщил ТАСС.
В пояснении министерства указано, что сейчас нет возможности приобрести оборудование и комплектующие средства связи «в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».
Ранее власти РФ неоднократно заявляли о необходимости перехода с иностранных систем на отечественные. Однако к концу 2021 года доля российского софта в госкомпаниях в среднем составляла всего 30-35% — при этом директива правительства предписывала 50-70%.