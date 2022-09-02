Российские чиновники остались без смартфонов с отечественными системой и приложениями

В пояснении министерства указано, что сейчас нет возможности приобрести оборудование и комплектующие средства связи «в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

Ранее власти РФ неоднократно заявляли о необходимости перехода с иностранных систем на отечественные. Однако к концу 2021 года доля российского софта в госкомпаниях в среднем составляла всего 30-35% — при этом директива правительства предписывала 50-70%.