Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.Доступные и надежные варианты
Realme 12 Pro+/13 Pro+
Realme предлагает в них отличное качество камеры, считает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, не уступающее более дорогим моделям, таким как iPhone 16, и включает 3-кратный оптический зум. Несмотря на процессор среднего уровня и отсутствие таких функций, как беспроводная зарядка, он отлично держит заряд батареи, превосходя многих конкурентов.
Realme Note 50/60
Серия Realme Note 50 и 60 по цене около 6 500−7 500 рублей обеспечивает надежную работу. Эти модели отличаются солидным временем автономной работы, хорошим дисплеем и достаточной для повседневных задач вычислительной мощностью, что делает их лидерами в ультрабюджетной категории.
Realme C55
Realme C55 предлагает 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 90 Гц и неплохую камеру. Он также включает в себя «мини-капсулу» для уведомлений, напоминающую Apple Dynamic Island.
TECNO Pova 6 Pro
TECNO Pova 6 Pro по цене около 20 000 рублей оснащен AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, камерой 108 Мп и аккумулятором емкостью 6 000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт. Его дизайн отличается настраиваемыми светодиодными глифами.
TECNO POVA Neo 3
TECNO POVA Neo 3 с массивным 7-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 7 000 мАч предназначен для длительного использования. Дизайн и стереодинамики найдут своего фаната.
Серия TECNO CAMON 30
Серия TECNO CAMON 30 предлагает варианты в диапазоне от 18 000 до 30 000 рублей. Известные своим отличным соотношением цены и качества, эти телефоны удовлетворяют различные потребности в бюджетном сегменте.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
Redmi Note 13 Pro 4G оснащен процессором Helio G99 и 200-мегапиксельной камерой, обеспечивая неплохое качество фотографий по разумной цене.
CMF Phone 1
CMF Phone 1 выделяется настраиваемой задней панелью и AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. При цене 18 000−22 000 рублей он предлагает уникальный дизайн, хотя в нем нет NFC для бесконтактных платежей.
Infinix Note 30
Infinix Note 30 — надежный бюджетный вариант с большим экраном, современным дизайном, хорошим стереозвуком и достойным временем автономной работы. MediaTek Helio G99 справляется с большинством задач, что делает его надежным выбором.
HONOR X7c
HONOR X7c стоимостью менее 15 000 рублей оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685 и защитой по стандарту IP64.