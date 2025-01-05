Телефоны
Опубликовано 05 января 2025, 15:33
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Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

Доступные и надежные варианты
Поскольку большинство потребителей в России ориентируются на смартфоны стоимостью до 25 000 рублей, как сообщает нам «Российская Газета», бюджетный сегмент процветает. Так, они представили вашему вниманию лучшие доступные смартфоны 2024 года, про которые изданию рассказали отечественные обзорщики.
Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.
© Ferra

Realme 12 Pro+/13 Pro+

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© realme

Realme предлагает в них отличное качество камеры, считает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, не уступающее более дорогим моделям, таким как iPhone 16, и включает 3-кратный оптический зум. Несмотря на процессор среднего уровня и отсутствие таких функций, как беспроводная зарядка, он отлично держит заряд батареи, превосходя многих конкурентов.

Realme Note 50/60

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© realme

Серия Realme Note 50 и 60 по цене около 6 500−7 500 рублей обеспечивает надежную работу. Эти модели отличаются солидным временем автономной работы, хорошим дисплеем и достаточной для повседневных задач вычислительной мощностью, что делает их лидерами в ультрабюджетной категории.

Realme C55

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© realme

Realme C55 предлагает 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 90 Гц и неплохую камеру. Он также включает в себя «мини-капсулу» для уведомлений, напоминающую Apple Dynamic Island.

TECNO Pova 6 Pro

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© TECNO

TECNO Pova 6 Pro по цене около 20 000 рублей оснащен AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, камерой 108 Мп и аккумулятором емкостью 6 000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт. Его дизайн отличается настраиваемыми светодиодными глифами.

TECNO POVA Neo 3

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© TECNO

TECNO POVA Neo 3 с массивным 7-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 7 000 мАч предназначен для длительного использования. Дизайн и стереодинамики найдут своего фаната.

Серия TECNO CAMON 30

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© TECNO

Серия TECNO CAMON 30 предлагает варианты в диапазоне от 18 000 до 30 000 рублей. Известные своим отличным соотношением цены и качества, эти телефоны удовлетворяют различные потребности в бюджетном сегменте.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© Xiaomi

Redmi Note 13 Pro 4G оснащен процессором Helio G99 и 200-мегапиксельной камерой, обеспечивая неплохое качество фотографий по разумной цене.

CMF Phone 1

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© Nothing

CMF Phone 1 выделяется настраиваемой задней панелью и AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. При цене 18 000−22 000 рублей он предлагает уникальный дизайн, хотя в нем нет NFC для бесконтактных платежей.

Infinix Note 30

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© Infinix

Infinix Note 30 — надежный бюджетный вариант с большим экраном, современным дизайном, хорошим стереозвуком и достойным временем автономной работы. MediaTek Helio G99 справляется с большинством задач, что делает его надежным выбором.

HONOR X7c

Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

© HONOR

HONOR X7c стоимостью менее 15 000 рублей оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685 и защитой по стандарту IP64.