Российские обзорщики перечислили лучшие бюджетные смартфоны 2024 г.

Доступные и надежные варианты

Поскольку большинство потребителей в России ориентируются на смартфоны стоимостью до 25 000 рублей, как сообщает нам «Российская Газета», бюджетный сегмент процветает. Так, они представили вашему вниманию лучшие доступные смартфоны 2024 года, про которые изданию рассказали отечественные обзорщики.