Российские операторы готовятся к запуску eSIM назло ФСБ

На прошлой неделе три крупнейших российских оператора связи МегаФон, МТС и ВымпелКом, выступили против технологии eSIM. Их поддержал представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Тем не менее, по сообщению издания «Ведомости», менее крупные операторы, включая виртуальных операторов, рассматривают и тестируют eSIM. Речь идёт, например, о Ростелекоме, Tele2 и Сбермобайле.

При этом «Билайн», МТС и МегаФон, хоть и выказываются негативно, на всякий случай тоже готовятся к внедрению eSIM.

Согласно недавней справке, выпущенной Минкомсвязи, чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Сейчас Минкомсвязи прорабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России. К концу года планируется подготовить её к запуску технологии eSim в России. Главное препятствие к запуску — требование смены SIM-карты при смене оператора.