Российские операторы начали отключать партнёров без системы для борьбы с телефонным мошенничеством

«Антифрод» — это система верификации подменных номеров Роскомнадзора. Сейчас многие малые операторы пропускают мошеннические вызовы с подменных номеров. Так жертвами становятся абоненты крупных участников рынка, которые приняли вызов.

Как пишет «Коммерсант», операторам связи уже приходят крупные штрафы — около 500 тысяч рублей — за пропуск вызовов с подменных номеров. Это значительные деньги для малых операторов. «Крупные же операторы, на чьём оборудовании работают небольшие компании, тоже не хотят нести потери из-за пропуска их вызовов, поэтому и начали отключать от сетей», — пояснил собеседник «Коммерсанта». Он также отметил, что власти сначала ввели штрафы за пропуск звонков с подменных вызовов, и только затем запустили систему «Антифрод». И это проблема.