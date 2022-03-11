Российские операторы связи планомерно отказываются от безлимитных тарифов

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Российские операторы связи планомерно отказываются от безлимитных тарифовЦены пока трогать никто не будет
Издание “Коммерсантъ” рассказало об изменениях тарифной политики у российских операторов связи на фоне внедрения новых санкций.
Издание отмечает, что Tele2 уже закрыл тариф «Премиум» с безлимитным интернетом, помимо этого, «МегаФон» сделал заявление, где объяснил, что планирует убрать в архив бюджетные тарифы «Без переплат», а «Тинькофф мобайл» отказался от бесплатной подписки не только на прекративший работу в России Megogo, но и на сервисы «VK Музыка» и «Яндекс. Музыка».
Однако, как утверждается в источнике, операторы не будут резко поднимать цены на тарифы, потому что это вынудит пользователей оформить услугу переноса номера и уйти к более выгодным конкурентам. А вот оптимизация тарифов с небольшими изменениями уже началась.
Источник: Коммерсантъ