Российские операторы связи планомерно отказываются от безлимитных тарифов

Издание отмечает, что Tele2 уже закрыл тариф «Премиум» с безлимитным интернетом, помимо этого, «МегаФон» сделал заявление, где объяснил, что планирует убрать в архив бюджетные тарифы «Без переплат», а «Тинькофф мобайл» отказался от бесплатной подписки не только на прекративший работу в России Megogo, но и на сервисы «VK Музыка» и «Яндекс. Музыка».

Однако, как утверждается в источнике, операторы не будут резко поднимать цены на тарифы, потому что это вынудит пользователей оформить услугу переноса номера и уйти к более выгодным конкурентам. А вот оптимизация тарифов с небольшими изменениями уже началась.