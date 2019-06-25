Российские смартфоны BQ наградили за качество

Церемония награждения проходила в деревне Цинандали (Грузия). Смартфоны BQ также получили награду в номинации «Выбор потребителей». Как рассказал генеральный директор компании, BQ становится лауреатом премии уже второй год подряд. По его мнению, российские пользователи выбирают телефоны BQ за доступную цену, хорошее качество и высокие технические характеристики.

Бренд BQ был основан в 2013 году. В основном компания выпускает смартфоны и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Согласно пресс-релизу BQ, в прошлом году бренд вошёл в топ-5 производителей самых продаваемых смартфонов на рынке.