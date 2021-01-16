Российские смартфоны Sony Xperia начали получать Android 11

Обновление приходит под номером 55.2.A.0.630 для обоих смартфонов и весит около 912 МБ. Любопытно, что апдейт пришёл за месяц до обещанной даты. Пользователи смогут опробовать все нововведения Android 11, в том числе чаты мессенджеров в виде «пузырей», обновлённые настройки уведомлений и одноразовые разрешения для приложений на доступ к данным.

Если вам ещё не пришло уведомление о доступности обновления, то можно зайти в настройки и проверить наличие прошивки самостоятельно.