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Российские смартфоны Sony Xperia начали получать Android 11
Причём раньше, чем было обещано
Флагманские смартфоны Sony 2019 года — Xperia 1 и Xperia 5 — начали получать обновление до Android 11. Россия и Юго-Восточная Азия стали первыми регионами, где начала распространяться прошивка.
Обновление приходит под номером 55.2.A.0.630 для обоих смартфонов и весит около 912 МБ. Любопытно, что апдейт пришёл за месяц до обещанной даты. Пользователи смогут опробовать все нововведения Android 11, в том числе чаты мессенджеров в виде «пузырей», обновлённые настройки уведомлений и одноразовые разрешения для приложений на доступ к данным.
Если вам ещё не пришло уведомление о доступности обновления, то можно зайти в настройки и проверить наличие прошивки самостоятельно.