Российские власти обвинили Samsung в завышении цен на смартфоны и планшеты

К такому выводу регулятор пришёл после проверки деятельности «Самсунг электроникс Рус Компани» в 2018 году. Как считает ФАС, «дочка» южнокорейского гиганта искусственно поддерживает единую цену на смартфоны и планшеты в российских магазинах. Это касается моделей Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017, Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

За незаконную координацию экономической деятельности Samsung должна выплатить 5 миллионов рублей.