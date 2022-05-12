Российский бренд представил Bluetooth-наушники в стиле AirPods за 1500 рублей

Отмечается, что радиус действия наушников более 10 метров. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0. Предусмотрены технологии EDR и BLE, которые увеличивают скорость передачи информации через Bluetooth, а также обеспечивают стабильную связь и снижают потребляемую мощность. Диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц.

При этом в каждый из наушников встроены микрофоны. Судя по функционалу, в inoiPods уделяется особое внимание звонкам, потому что с помощью наушников можно принять или завершить вызов, набрать последний номер, включить функцию ожидания или удержания вызова. И самое удивительно для наушников за 1490 рублей - технология шумоподавления.

Аккумулятор каждого наушника 30 мАч, аккумулятор зарядного кейса 400 мАч. В режиме разговора наушники автономно работают 3,5 часа, в режиме воспроизведения – 4 часа, а в режиме ожидания – 25 часов с одной подзарядки. Зарядка устройства осуществляется от USB Type-C, также возможна беспроводная зарядка. Предусмотрен индикатор уровня заряда.

Наушники совместимы с гаджетами под Android и iOS, с компьютерами и ноутбуками.

inoiPods представлены в черном и белом цвете. В комплекте зарядный кейс, наушники, кабель USB Type-C.