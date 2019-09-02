Российский бренд выпустил дешёвый смартфон с модулем NFC

Смартфон оснащён экраном диагональю 5,71 дюйма и разрешением 1520 х 720 пикселей. Основная камера его двойная — с датчиками на 13 и 0,3 Мп. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 2700 мАч.

В качестве аппаратной основы выступает восьмиядерный процессор SC9863А. Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Можно вставить карту microSD объёмом до 128 ГБ.

Также у BQ 5730L Magic C есть сканер отпечатков пальцев на задней панели и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Работает под управлением Android 9.0 Pie. Продаётся в трёх расцветках — «тёмно-синий», «винно-красный», «ультрафиолетовый» — по цене 6990 рублей.