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13:07, 13 февраля 2023
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Российский госорган проверит рекламу в прошивках смартфонов Xiaomi

Возможно, заблокирует

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (да, такая есть) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить приложения и сервисы Xiaomi, с помощью которых распространяется реклама. Если есть нарушения, предлагается заблокировать их.

Российский госорган проверит рекламу в прошивках смартфонов Xiaomi

Фото: Unsplash

В ассоциации утверждают, что Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе. Компанию обвиняют в том, что она «несанкционированно демонстрирует пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляет их на фишинговые сайты».

В ФАС сообщили, что получили жалобу и рассмотрят её в установленном порядке.

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