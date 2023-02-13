Российский госорган проверит рекламу в прошивках смартфонов Xiaomi

13:07, 13 февраля 2023
1 мин.
Российский госорган проверит рекламу в прошивках смартфонов XiaomiВозможно, заблокирует
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (да, такая есть) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить приложения и сервисы Xiaomi, с помощью которых распространяется реклама. Если есть нарушения, предлагается заблокировать их.
Фото: Unsplash
В ассоциации утверждают, что Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе. Компанию обвиняют в том, что она «несанкционированно демонстрирует пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляет их на фишинговые сайты».
В ФАС сообщили, что получили жалобу и рассмотрят её в установленном порядке.