Российский госорган проверит рекламу в прошивках смартфонов Xiaomi

В ассоциации утверждают, что Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе. Компанию обвиняют в том, что она «несанкционированно демонстрирует пользователям своих смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляет их на фишинговые сайты».

В ФАС сообщили, что получили жалобу и рассмотрят её в установленном порядке.