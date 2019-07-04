Российский парламент решил запретить детям носить с собой в школу телефоны

«Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — аргументировала Матвиенко. А глава Роспотребнадзора предложила создать рабочую группа по вопросу использования смартфонов в школах. Всё это происходило на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Рабочая группа должна будет рассмотреть идею Матвиенко и через месяц прийти к решению о запрете. Глава Совфеда также заметила, что наличие телефонов в классе отвлекает детей от учебного процесса. На переменах же школьники вместо того, чтобы играть друг с другом, «сидят» в смартфонах. Кроме того, гаджеты отражают социальное неравенство.