Российский сотовый оператор бесплатно удвоит пакеты ГБ и минут в рамках акции

14:14, 12 декабря 2022
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Российский сотовый оператор бесплатно удвоит пакеты ГБ и минут в рамках акцииС 12 по 23 декабря
Газпромбанк Мобайл в честь своего двухлетия проводит акцию: всем, кто подключится к «Тарифам года» с 12 по 23 декабря, а также выполнит некоторые условия, пакет минут, ГБ и SMS будет удваиваться в следующие 12 месяцев.
Фото: Газпромбанк Мобайл
Например, в тарифе года S за 490 рублей вы получите 10 ГБ, 600 минут и 100 SMS.
Абонент вправе получить ежемесячный бонус в период 12 месяцев при выполнении нескольких условий: заключение договора с ГПБ Мобайл в период проведения акции, подключение одного из тарифных планов, внесение платежа за участие в акции «Год бесплатной связи» в соответствии с тарифным планом в день заключения договора.
Почитать про акцию подробнее можно по этой ссылке.