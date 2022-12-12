Российский сотовый оператор бесплатно удвоит пакеты ГБ и минут в рамках акции

Например, в тарифе года S за 490 рублей вы получите 10 ГБ, 600 минут и 100 SMS.

Абонент вправе получить ежемесячный бонус в период 12 месяцев при выполнении нескольких условий: заключение договора с ГПБ Мобайл в период проведения акции, подключение одного из тарифных планов, внесение платежа за участие в акции «Год бесплатной связи» в соответствии с тарифным планом в день заключения договора.

Почитать про акцию подробнее можно по этой ссылке.