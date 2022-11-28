Российский сотовый оператор вернул тариф с безлимитным интернетом

Тариф называется попросту «Безлимит.». Он включает в себя интернет без ограничений по трафику, 5000 минут на исходящие вызовы на номера операторов всей России, за исключением ГПБ Мобайл, и 5000 SMS на номера операторов мобильной связи всей России.

Абонентская плата по тарифу составляет 1490 рублей в месяц. Однако по программе лояльности «Быть вместе» работает скидка до 70%, то есть плата может снизиться до 447 рублей. Эта программа действует для клиентов, которые являются одновременно абонентами ГПБ Мобайл и держателями карт Газпромбанка, а размер скидки зависит от ежемесячных трат по карте.

Изучить подробности можно по этой ссылке.