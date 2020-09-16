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Российских программистов привлекли к созданию операционной системы Huawei
1500 специалистов
Китайские СМИ рассказали, что компания Huawei привлекла большое число российских программистов к созданию операционной системы HarmonyOS 2.0. Эта операционка выступит заменой Android на будущих смартфонах Huawei.
По информации «РИА Новости», команда российских программистов в китайской компании насчитывает около 1500 человек. Центры разработки ОС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Российские специалисты, в частности, работают над совместимостью HarmonyOS 2.0 с мобильной экосистемой Huawei.
Напомним, вторую версию операционки компания представила в начале сентября этого года. Бета-тестирование HarmonyOS 2.0 запланировано на декабрь 2020 года. Первые смартфоны Huawei на фирменной операционной системе должны выйти в 2021 году. Владельцы устройств под управлением оболочки EMUI 11 на базе Android 10 тоже смогут в будущем обновиться на HarmonyOS.