Российских программистов привлекли к созданию операционной системы Huawei

По информации «РИА Новости», команда российских программистов в китайской компании насчитывает около 1500 человек. Центры разработки ОС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Российские специалисты, в частности, работают над совместимостью HarmonyOS 2.0 с мобильной экосистемой Huawei.

Напомним, вторую версию операционки компания представила в начале сентября этого года. Бета-тестирование HarmonyOS 2.0 запланировано на декабрь 2020 года. Первые смартфоны Huawei на фирменной операционной системе должны выйти в 2021 году. Владельцы устройств под управлением оболочки EMUI 11 на базе Android 10 тоже смогут в будущем обновиться на HarmonyOS.