Российским депутатам закупили 450 новых китайских смартфонов

Контракт был заключён с ООО «Московский центр продаж». Стоит отметить, что количество заказанных смартфонов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва. По требованию заказчика, аппараты должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G, диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, а объём встроенной памяти — не менее 64 ГБ. Помимо этого, смартфоны должны работать на восьмиядерном процессоре, поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Устройство по контракту поставят до 31 декабря 2021 года.

Как выяснил РБК, некоторые депутаты ранее получали рабочие телефоны, но практических их не использовали. Для личных целей у них всё равно был свой смартфон.