Российским депутатам закупили 450 новых китайских смартфонов

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Российским депутатам закупили 450 новых китайских смартфоновRealme
Благодаря сайту госзакупок стало известно, что Госдума заключила договор на поставку 450 смартфонов Realme C21 общей стоимостью 4,3 млн рублей. Один такой аппарат стоит в рознице около 10 тысяч рублей.
Контракт был заключён с ООО «Московский центр продаж». Стоит отметить, что количество заказанных смартфонов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва. По требованию заказчика, аппараты должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G, диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, а объём встроенной памяти — не менее 64 ГБ. Помимо этого, смартфоны должны работать на восьмиядерном процессоре, поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Устройство по контракту поставят до 31 декабря 2021 года.
Как выяснил РБК, некоторые депутаты ранее получали рабочие телефоны, но практических их не использовали. Для личных целей у них всё равно был свой смартфон.