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Сегодня 15:50

Российское правительство призвало владельцев смартфонов Huawei не бояться проблем

Якобы на них бан китайской компании не отразится
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов заявил, что не видит никаких рисков для российских владельцев смартфонов из-за конфликта Huawei с США.

Он считает, что ситуация будет устойчивой, и пользователям телефонов Huawei опасаться нечего. По мнению Акимова, решение Google прекратить сотрудничество с китайской компанией связано с конфликтом между США и Китаем в целом. Это не должно отразиться на российских пользователях.

Тем не менее, известно, что через 90 дней временной лицензии, которую получила Huawei, компания не будет иметь права использовать для своих устройств операционную систему Android, ядра для процессоров от ARM и карты памяти. Huawei сейчас ищет альтернативные методы решения проблемы.

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