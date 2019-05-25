Российское правительство призвало владельцев смартфонов Huawei не бояться проблем

Он считает, что ситуация будет устойчивой, и пользователям телефонов Huawei опасаться нечего. По мнению Акимова, решение Google прекратить сотрудничество с китайской компанией связано с конфликтом между США и Китаем в целом. Это не должно отразиться на российских пользователях.

Тем не менее, известно, что через 90 дней временной лицензии, которую получила Huawei, компания не будет иметь права использовать для своих устройств операционную систему Android, ядра для процессоров от ARM и карты памяти. Huawei сейчас ищет альтернативные методы решения проблемы.