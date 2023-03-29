Россия отменит роуминг c Казахстаном и не только к 2025 году

Запрос был направлен крупнейшим операторам мобильной связи союзных государств и Министерству экономического развития России. В приложении говорилось, что Россия готова отменить роуминг со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подлинность документа подтвердили источники “Ведомостей” в двух операторах большой четверки.

“Ведомости” направили запросы в Минэк, Минцифры России и ЕЭК, но ответа, на момент написания материала, не последовало.

ЕАЭС - это экономический союз государств, расположенных преимущественно на севере Евразии. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Целью союза является создание единого рынка между странами-участницами и содействие экономической интеграции.