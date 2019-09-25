Россия стала страной с самым большим количеством вирусов для Android-смартфонов

При этом ESET нашла 68% уязвимостей, которые критически опасны для нормального функционирования смартфонов и планшетов или для безопасности личных данных пользователей. Наиболее распространены вредоносные программы, маскирующиеся под банковские приложения.

Эксперты отметили, что повышенный риск для пользователей создаёт использование устаревшей версии Android. По их данным, актуальная Android Pie установлена только у 10,4% пользователей, а на новой Android 10 работают и вовсе лишь 0,1% смартфонов.