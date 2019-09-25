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Россия стала страной с самым большим количеством вирусов для Android-смартфонов

Проблема в том, что россияне не обновляют систему на своих устройствах
Антивирусная компания ESET провела исследование и выяснила, что по количеству обнаруженных вирусов для Android-смартфонов Россия занимает первое место. За ней следуют Иран и Украина.

ESET изучала актуальные мобильные угрозы для Android за первое полугодие 2019. По результатам исследования, Россия возглавила рейтинг стран с наибольшим количеством вредоносных программ для смартфонов. В нашей стране было обнаружено 16% от общего числа вирусов для Android.

ESET

При этом ESET нашла 68% уязвимостей, которые критически опасны для нормального функционирования смартфонов и планшетов или для безопасности личных данных пользователей. Наиболее распространены вредоносные программы, маскирующиеся под банковские приложения.

Эксперты отметили, что повышенный риск для пользователей создаёт использование устаревшей версии Android. По их данным, актуальная Android Pie установлена только у 10,4% пользователей, а на новой Android 10 работают и вовсе лишь 0,1% смартфонов.

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