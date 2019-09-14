Россия стала страной с самыми дорогими iPhone 2019

Стоимость смартфонов от Apple не едина в разных странах из-за обменного курса валют, добавленной стоимости или импортных пошлин. Журналисты не выясняли, что именно повлияло на цены в каждой конкретной стране. Они просто сравнили, сколько стоят модели iPhone 11 c 64 ГБ памяти и iPhone 11 Pro Max.

По самому дешёвому iPhone результаты оказались такими: дешевле всего он обойдётся жителям Японии ($692), а дороже всего — норвежцам ($947). Россия тут не бьёт рекорды, но всё же близка к Норвегии — iPhone 11 с наименьшим объёмом памяти россияне смогут купить за $933.

А вот iPhone 11 Pro Max обойдётся соотечественникам в $2053. Это самая высокая цена среди сравниваемых стран. Дешевле всего новинку можно купить в США ($1449). Разница ощутимая, не правда ли?