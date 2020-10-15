Россия вошла в пятёрку стран с самой высокой ценой на iPhone 12

Аналитики сравнивали версии айфонов с объёмом памяти 128 ГБ. Конвертация валют на выбранных рынках проводилась 14 октября.

Первое место в антирейтинге заняла Индия. Там новые iPhone 12 оценены в промежутке $1158-$1636. На втором месте расположилась Франция с показателем $1126-$1361. Третье место отдали Германии — $1085-$1314. А вот на четвёртом месте наконец оказалась Россия — $1101-$1296.

Наиболее доступными айфоны оказались в США. Там они оценены в $943-$1071.