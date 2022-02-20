Россия заняла второе место в мире по числу смартфонов с вирусами

Информацию раскрыли эксперты из Trend Micro. В частности, Россия входит в топ-3 стран по количеству смартфонов, заражённых вирусом, который позволяет злоумышленникам предлагать различные нелегальные услуги, связанные с подтверждением по SMS учётных записей в сервисах. В России 16,1 тысячи таких смартфонов. Однако их количество может быть больше.

Среди заражённых брендов и моделей ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro, Honor (5X KIW-TL100 и другие)).

Эксперты предполагают, что такие вирусы могут намеренно внедряться в смартфоны во время производства.