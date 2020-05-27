Россиян предостерегли от зарядки смартфона с ночи до утра

Руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Михаил Коган утверждает, что лучше не оставлять телефон на зарядке всю ночь без крайней необходимости. Его слова приводит издание РБК. Коган заявил, что продолжительная зарядка может плохо отразиться на работе устройства.

Он также рассказал, что производители советуют не допускать снижения уровня заряда батареи ниже 20–30%. Такое может привести к быстрому износу аккумулятора. Эксперт, ссылаясь на специализированное агентство Battery University, сообщил, что лучше всего поддерживать заряд в диапазоне 30–80%.

Коган добавил, что для подстраховки перед сном смартфон стоит переключить в режим полёта и не класть его под подушку.