Телефоны
Сегодня 16:54
Россиян предупредили о риске взлома смартфона при включённом Bluetooth
Нужно отключать после использования
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, чем может быть опасен постоянно включённый Bluetooth на смартфоне.
Помимо того, что Bluetooth быстрее разряжает аккумулятор устройства, он ещё и может стать лазейкой для хакеров, которые хотят украсть данные. Тимофеев отметил, что злоумышленники могут получить доступ и к фотографиям, и к электронным письмам, и к текстам. Также хакер может установить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные.
Тимофеев напомнил о событии на хакерском фестивале What The Hack, когда специалисты показали, как с помощью ноутбука на Linux, специальной программы и направленной антенны можно подслушать разговор водителя проезжающего автомобиля через Bluetooth-гарнитуру.
Эксперт советует отключать Bluetooth после того, как им воспользовались.