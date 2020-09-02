Россиян предупредили о риске взлома смартфона при включённом Bluetooth

Помимо того, что Bluetooth быстрее разряжает аккумулятор устройства, он ещё и может стать лазейкой для хакеров, которые хотят украсть данные. Тимофеев отметил, что злоумышленники могут получить доступ и к фотографиям, и к электронным письмам, и к текстам. Также хакер может установить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные.

Тимофеев напомнил о событии на хакерском фестивале What The Hack, когда специалисты показали, как с помощью ноутбука на Linux, специальной программы и направленной антенны можно подслушать разговор водителя проезжающего автомобиля через Bluetooth-гарнитуру.

Эксперт советует отключать Bluetooth после того, как им воспользовались.