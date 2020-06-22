Россиян предупредили о вероятности самовозгорания смартфона в жару

Об этом с журналистами говорил руководитель тематического ресурса Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин. Он заявил, что аккумулятор в гаджетах может загореться под воздействием высоких температур даже в кармане. Рябинин, впрочем, отметил, что современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но это всё равно не исключает вероятности самовозгорания. Если температура воздуха на солнце превышает +40 градусов по Цельсию, это опасные условия для устройства.

Владельцам следует беречь смартфон от попадания прямых солнечных лучей и отказаться от использования плотных чехлов, которые могут мешать циркуляции воздуха. Кроме того, к перегреву может привести долгое использование требовательных к ресурсам устройства приложений.

Если смартфон всё же перегрелся, то надо дать ему остыть плавно, без перепадов температуры.